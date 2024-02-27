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Внешняя политика 27.02.2024 18:22

Байрамов отправился в Германию на переговоры с армянским коллегой по мирному договору

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отправился с рабочим визитом в Германию.

По информации МИД Азербайджана, в рамках визита запланирован очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту «Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений».

«В рамках визита у министра также запланированы ряд встреч с официальными лицами Германии», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАЙРАМОВ, ГЕРМАНИЯ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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