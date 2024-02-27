Байрамов отправился в Германию на переговоры с армянским коллегой по мирному договору

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отправился с рабочим визитом в Германию.
По информации МИД Азербайджана, в рамках визита запланирован очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту «Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений».
«В рамках визита у министра также запланированы ряд встреч с официальными лицами Германии», - подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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