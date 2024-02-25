Байрамов и МИД Азербайджана поделились публикациями в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

МИД Азербайджана поделился публикацией в соцсети X, в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Мы с глубокой скорбью чтим память жертв трагедии и призываем положить этому конец", - подчеркивается в публикации внешнеполитического ведомства.

Также публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида поделился министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Прошло 32 года со дня крупнейшей резни, совершенной Арменией в Ходжалы. Мы чтим память всех наших шехидов, которые были зверски убиты во время этих злодеяний. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности!", - написал Байрамов в соцсети X.

В.Алиев