Байрамов и МИД Азербайджана поделились публикациями в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

МИД Азербайджана поделился публикацией в соцсети X, в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
"Мы с глубокой скорбью чтим память жертв трагедии и призываем положить этому конец", - подчеркивается в публикации внешнеполитического ведомства.
Также публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида поделился министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Прошло 32 года со дня крупнейшей резни, совершенной Арменией в Ходжалы. Мы чтим память всех наших шехидов, которые были зверски убиты во время этих злодеяний. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности!", - написал Байрамов в соцсети X.
В.Алиев
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