В Баку обвинили Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО

Спикер министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Андерса Фог Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО.

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства в среду отверг обвинения в адрес Баку, содержащиеся в докладе "Углубление отношений ЕС-Армения: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленном группой "Сеть друзей Армении", возглавляемой бывшим премьер-министром Дании и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

По его словам, авторы отчета искажают факты и занимается "абсурдной пропагандой".

"Финансовые документы, находящиеся в открытом доступе, доказывают, что Андерс Фог Расмуссен продолжает злоупотреблять своим статусом бывшего генсека НАТО для продвижения своей лоббистской компании Rasmussen Global и предоставления сомнительных услуг по лоббированию и влиянию", - заявил Гаджизаде, слова которого приводит МИД Азербайджана.

Он добавил, что "правительство Армении, как клиент Rasmussen Global, заплатило сотни тысяч долларов за этот отчет".

Представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская сторона убеждена, что "однобокая позиция и полное игнорирование фактов не только побуждают реваншистские группы в Армении занять более радикальную позицию в отношении Азербайджана, но и создают в обществе иллюзию, что "Запад" поддерживает неконструктивную позицию Армении в мирном процессе".

"Пропагандистские кампании, финансируемые правительством Армении, еще раз демонстрируют неискренность армянской стороны в отношении региональной мирной повестки дня", - продолжил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "проведение дорогостоящих и бесполезных клеветнических кампаний руками ряда недалеких политиков, в том числе в рамках европейских институтов, таких как Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, не служит региональной стабильности и усилиям по миростроительству".

"Вместо этого правительству Армении и армянским лоббистским группам следовало бы сосредоточиться на продвижении реальной мирной повестки в регионе", - полагает Гаджизаде.

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