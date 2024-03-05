Азербайджан поддерживает разрешение израильско-палестинского конфликта на нормах международного права - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник выступил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в Саудовской Аравии, сообщает МИД Азербайджана.

В своем выступлении Байрамов отметил, что нынешняя ситуация в регионе израильско-палестинского конфликта, продолжающиеся потери среди гражданского населения, перемещение людей из Газы, а также тот факт, что население сталкивается с голодом, вызывают серьезное беспокойство.

Выразив соболезнования семьям и родственникам погибших от имени Азербайджана, министр подчеркнул, что Азербайджан присоединился к призывам к немедленному прекращению военных действий, а также к необходимости принятия неотложных мер со стороны международного сообщества для прекращения военных действий и гибели невинных людей.

Байрамов отметил, что Азербайджан поддерживает разрешение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, основанного на нормах международного права, а также соответствующих резолюциях ООН.

Министр сообщил о гуманитарной помощи, оказываемой братскому палестинскому народу на национальном уровне, и отметил, что Азербайджан для оказания помощи внес в соответствующее агентство ООН $2 млн.

Он также отметил, что Азербайджан как ответственный и активный член исламского мира, продолжит поддерживать поиск справедливого и устойчивого решения палестинского вопроса в рамках международно-правовых норм, в соответствии с духом братства и ценностей Ислама.

Б.Рустамбеков