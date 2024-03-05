Попытки некоторых государств вооружить Армении представляют угрозу мирному процессу - Байрамов

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе, сообщает МИД Азербайджана.
Во вторник в рамках внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в Саудовской Аравии состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана.
«В ходе встречи обсуждены двусторонние и региональные вопросы, а также текущая ситуация в регионе. Министры также обменялись мнениями о шагах по восстановлению работы посольства Азербайджана в Тегеране после вынесения приговора судом в отношении лица, совершившего теракт на посольство Азербайджана» - сообщает МИД.
Стороны также обсудили планы по расширению контактов на высшем уровне, подчеркнули важность работы Межправительственной комиссии, планы по развитию и расширению транспортно-коммуникационных коридоров в регионе.
Байрамов также проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, а также о ситуации и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
В ходе встречи было подчеркнуто, что привлечение Арменией третьих сторон не служат миру и стабильности в регионе, а также попытки некоторых государств вооружить Армению представляют угрозу мирному процессу.
На встрече также обсуждались другие двусторонние и региональные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между двумя странами.
Б.Рустамбеков
ВВП ЮАР в IV квартале вырос на 0,1%, хуже прогноза
Ford увеличил продажи в США в феврале на 10,5%, реализация электромобилей подскочила в 1,8 раза
Путин: углеродный налог ЕС был нацелен на лишение России конкурентного преимущества в виде дешевых энергоносителей
Капзатраты «облачных» гигантов в 2025г почти в 2,5 раза превысят вложения нефтяных - Wells Fargo
Азербайджанский военный, оказавшийся на армянской стороне при плохих погодных условиях, вернулся в Баку
Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, обогнав Илона Маска
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Венгрия не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО - глава МИД
Байден не намерен направлять войска США в Украину, а Киев не запрашивал подобного рода помощь
Страны ЕС не достигли согласия о передаче Украине доходов с замороженных активов РФ - Боррель
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
За три года злоумышленники украли более 36 миллионов пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов
AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы