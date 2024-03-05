Попытки некоторых государств вооружить Армении представляют угрозу мирному процессу - Байрамов

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе, сообщает МИД Азербайджана.

Во вторник в рамках внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в Саудовской Аравии состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана.

«В ходе встречи обсуждены двусторонние и региональные вопросы, а также текущая ситуация в регионе. Министры также обменялись мнениями о шагах по восстановлению работы посольства Азербайджана в Тегеране после вынесения приговора судом в отношении лица, совершившего теракт на посольство Азербайджана» - сообщает МИД.

Стороны также обсудили планы по расширению контактов на высшем уровне, подчеркнули важность работы Межправительственной комиссии, планы по развитию и расширению транспортно-коммуникационных коридоров в регионе.

Байрамов также проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, а также о ситуации и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи было подчеркнуто, что привлечение Арменией третьих сторон не служат миру и стабильности в регионе, а также попытки некоторых государств вооружить Армению представляют угрозу мирному процессу.

На встрече также обсуждались другие двусторонние и региональные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между двумя странами.

Б.Рустамбеков