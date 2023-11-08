Второе за день землетрясение произошло в Иране у границы с Азербайджаном

Второе землетрясение за день, на этот раз магнитудой 4,7, произошло в среду на территории Ирана недалеко от границы с Азербайджаном, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11:08 по бакинскому времени (10:08 МСК).

Эпицентр землетрясения имел координаты 39.31 градуса северной широты, 48.13 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 19 км.

Подземные толчки ощутили жители шести районов Азербайджана, отметили сейсмологи.

Ранее в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА сообщали, что в среду утром на территории Ирана недалеко от границы с Азербайджаном произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:18 по бакинскому времени (08:18 МСК).

Эпицентр землетрясения имел координаты 39.28 градуса северной широты, 48.07 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 15 км.

Подземные толчки ощутили жители восьми районов Азербайджана, отмечали сейсмологи.

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