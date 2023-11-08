Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Происшествия 08.11.2023 13:32

Второе за день землетрясение произошло в Иране у границы с Азербайджаном

Второе землетрясение за день, на этот раз магнитудой 4,7, произошло в среду на территории Ирана недалеко от границы с Азербайджаном, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11:08 по бакинскому времени (10:08 МСК).

Эпицентр землетрясения имел координаты 39.31 градуса северной широты, 48.13 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 19 км.

Подземные толчки ощутили жители шести районов Азербайджана, отметили сейсмологи.

Ранее в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА сообщали, что в среду утром на территории Ирана недалеко от границы с Азербайджаном произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:18 по бакинскому времени (08:18 МСК).

Эпицентр землетрясения имел координаты 39.28 градуса северной широты, 48.07 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 15 км.

Подземные толчки ощутили жители восьми районов Азербайджана, отмечали сейсмологи.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Ирана перспективы азербайджано-армянских мирных переговоров Проект создания Зангезурского коридора через Армению потерял привлекательность для Азербайджана, так как он может пройти через Иран Зангезурский коридор через Иран увеличит транспортный и транзитный потенциал в Евразии - Байрамов Раиси и Байрамов обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Завтра в Тегеране состоится вторая встреча в формате «3+3» Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили вопросы сотрудничества в многостороннем формате Байрамов и Сафари обсудили ситуацию в регионе и реализацию транспортных проектов на Южном Кавказе Байрамов и Абдоллахиян выразили удовлетворение динамикой развития азербайджано-иранских отношений Иран отменил все авиарейсы в Азербайджан и Армению Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az