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Внешняя политика 22.10.2023 13:10

Завтра в Тегеране состоится вторая встреча в формате «3+3»

В понедельник в Тегеране состоится вторая встреча в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция) с участием министров иностранных дел, сообщает информационное агентство IRNA.

Согласно информации, на встрече будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.

В ходе встречи планируется обсуждение азербайджано-армянского процесса нормализации.

Первая встреча в формате "3+3" состоялась в декабре 2021 года в Москве без участия Грузии.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ВСТРЕЧА, ТЕГЕРАН


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