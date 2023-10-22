Завтра в Тегеране состоится вторая встреча в формате «3+3»

В понедельник в Тегеране состоится вторая встреча в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция) с участием министров иностранных дел, сообщает информационное агентство IRNA.
Согласно информации, на встрече будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.
В ходе встречи планируется обсуждение азербайджано-армянского процесса нормализации.
Первая встреча в формате "3+3" состоялась в декабре 2021 года в Москве без участия Грузии.
В.Алиев
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