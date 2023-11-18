Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хоссейна Амира Абдоллахияна, сообщает МИД Ирана.
"В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном", - говорится в сообщении.
Также была подчеркнута важность укрепления регионального диалога.
Согласно информации, отмечена важность активизации региональных форматов для укрепления мира в регионе.
В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов.
"Стороны выразили удовлетворение укреплением двусторонних отношений и подчеркнули важность расширения и укрепления сотрудничества в регионе и на международной арене", - отмечается в сообщении.
В.Алиев
Страны ЕС в январе-сентябре увеличили поставки нефтепродуктов в Азербайджан в 1,4 раза
Госбюджет Азербайджана за 10 мес. исполнен с дефицитом в 218 млн манатов
Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 4,5%
Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб
Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 9 мес. выросли на 38%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Украине очень далеко до вступления в ЕС - Орбан
Иордания отказалась считать самообороной шаги Израиля в Газе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире