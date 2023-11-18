Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хоссейна Амира Абдоллахияна, сообщает МИД Ирана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном", - говорится в сообщении.

Также была подчеркнута важность укрепления регионального диалога.

Согласно информации, отмечена важность активизации региональных форматов для укрепления мира в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов.

"Стороны выразили удовлетворение укреплением двусторонних отношений и подчеркнули важность расширения и укрепления сотрудничества в регионе и на международной арене", - отмечается в сообщении.

В.Алиев