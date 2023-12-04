Командующий ВМС Ирана прибыл на переговоры в Баку

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прибыл в Баку, проведет переговоры с главой азербайджанского военного ведомства генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

"Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани находится с визитом в Баку", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Там отметили, что "в рамках визита запланирована встреча командующего с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, а также посещение штаба ВМС и Военного института имени Гейдара Алиева".

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