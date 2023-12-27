Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8771 RUR   0.0185 GBR   2.1642 TRY   0.058

Цена на нефть

26.12 $/bbl +/- WTI 75.57 +2.01 Brent 81.07 +2.00

Регион 27.12.2023 19:00

Мир между Азербайджаном и Арменией можно установить без внешнего вмешательства - глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил о важности установления мира на Южном Кавказе без участия внешних сил и в формате "3+3".

"Мы содействуем установлению стабильного мира на Южном Кавказе. Желаем, чтобы мир был обеспечен без вмешательства внешних сил, считаем, что благодаря региональным гарантам будет возможным обеспечить мир и безопасность на Южном Кавказе", - сказал Абдоллахиян на пресс-конференции в среду в Ереване.

По его словам, есть надежды, что мир на Южном Кавказе может быть обеспечен в течение предстоящих нескольких месяцев.

"Мы полны надежд, что без внешнего вмешательства, в рамках формата "3+3" с участием Ирана, России и Турции возможно будет установление мира между Арменией и Азербайджаном", - сказал глава МИД Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Командующий ВМС Ирана прибыл на переговоры в Баку Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество Второе за день землетрясение произошло в Иране у границы с Азербайджаном Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Ирана перспективы азербайджано-армянских мирных переговоров Проект создания Зангезурского коридора через Армению потерял привлекательность для Азербайджана, так как он может пройти через Иран Зангезурский коридор через Иран увеличит транспортный и транзитный потенциал в Евразии - Байрамов Раиси и Байрамов обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Завтра в Тегеране состоится вторая встреча в формате «3+3» Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили вопросы сотрудничества в многостороннем формате Байрамов и Сафари обсудили ситуацию в регионе и реализацию транспортных проектов на Южном Кавказе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az