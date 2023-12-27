Мир между Азербайджаном и Арменией можно установить без внешнего вмешательства - глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил о важности установления мира на Южном Кавказе без участия внешних сил и в формате "3+3".

"Мы содействуем установлению стабильного мира на Южном Кавказе. Желаем, чтобы мир был обеспечен без вмешательства внешних сил, считаем, что благодаря региональным гарантам будет возможным обеспечить мир и безопасность на Южном Кавказе", - сказал Абдоллахиян на пресс-конференции в среду в Ереване.

По его словам, есть надежды, что мир на Южном Кавказе может быть обеспечен в течение предстоящих нескольких месяцев.

"Мы полны надежд, что без внешнего вмешательства, в рамках формата "3+3" с участием Ирана, России и Турции возможно будет установление мира между Арменией и Азербайджаном", - сказал глава МИД Ирана.