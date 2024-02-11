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Внешняя политика 11.02.2024 12:05

Алиев поздравил Раиси по случаю национального праздника Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирана Сейеду Ибрахиму Раиси по случаю национального праздника Исламской Республики - Дня победы Исламской революции, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Исторически объединяющие наши народы дружественные отношения и общие духовные ценности являются хорошей основой для развития азербайджано-иранских межгосударственных связей и сотрудничества. Взаимодействие наших стран в торгово-экономической, транспортной и других сферах сегодня вызывает удовлетворение", - говорится в послании.

Алиев выразил уверенность, что отношения между Азербайджаном и Ираном будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах двух народов.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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