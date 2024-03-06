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Внешняя политика 06.03.2024 20:48

Глава МИД Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ перспективы сотрудничества сторон

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-президент Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани обсудили в ходе встречи в среду перспективы сотрудничества сторон, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, а также вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая в этом году пройдет в нашей стране", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВБ, COP29


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