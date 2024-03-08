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Внешняя политика 08.03.2024 20:20

Франция, где грубо нарушаются права человека, не имеет морального права выдвигать обвинения против Азербайджана - МИД

Официальный Баку считает предвзятыми и необоснованными заявления министерства Европы и иностранных дел Франции о посягательствах на свободу слова и о произвольных арестах в Азербайджане.

"Мы решительно отвергаем заявление министерства Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о предполагаемых посягательствах на свободу выражения мнений и печати, а также о произвольных арестах в Азербайджане. Такие необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркнул, что в Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ.

"Франция, где грубо нарушаются права человека, гибнут протестующие во время беспорядков, широко распространены взяточничество и коррупция в законодательных структурах, исламофобия и нападения на мусульман, и где не принимаются меры для предотвращения ряда других нарушений прав человека, не имеет морального права выдвигать обвинения против Азербайджана", - отмечает МИД.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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