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Внешняя политика 28.10.2023 18:00

Франция должна положить конец своей коварной политике - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана осудил необоснованные и предвзятые претензии, озвученные президентом Франции Эмманюэлем Макроном в адрес Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные и предвзятые обвинения, выдвинутые президентом Франции Эммануэлем Макроном против Азербайджана 27 октября в рамках заседания Совета Европейского Союза в Брюсселе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В МИД отметили, что смешно и неприемлемо, что Франция, которая десятилетиями, будучи посредником, закрывала глаза на оккупацию Арменией около 20% территории Азербайджана и поощряла сепаратизм, обвиняла азербайджанскую сторону в создании угрозы территориальной целостности и суверенитету Армении: "Франция никогда не предпринимала успешных посреднических усилий, и ее посредничество по разрешению бывшего армяно-азербайджанского конфликта завершилось вместе с Минской группой".

В сообщении отмечается, что точно так же, несмотря на неоднократные призывы Азербайджана вывести вооруженные силы Армении в соответствии с международными обязательствами, в том числе четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, о ликвидации так называемого армянского режима, французская сторона не сделала ничего, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права.

"Если бы Франция вместо того, чтобы давать Армении ложные обещания, дала Армении правильное направление, не было бы необходимости решать угрозу Азербайджану силой, и вопрос был бы решен мирным путем. Именно неэффективность посреднических усилий, в которых участвовала Франция, и неспособность прекратить оккупационную политику Армении побудили Азербайджан освободить свои земли военным путем", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в этом конкретном случае позиция Франции демонстрирует ее отказ извлекать уроки из нынешней ситуации в бывших колониальных регионах: "Напротив, Франция упорно пытается компенсировать свои неудачи в Африке и других регионах своим вмешательством в наш регион, которое ранее уже было обречено на провал. Если Франция захочет менее безболезненно решать вопросы, связанные с ее хрупким существованием в своих бывших колониях, Азербайджан может предложить посреднические услуги в этом направлении".

МИД Азербайджана подчеркивает, что "Франция должна положить конец своей коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в нашем регионе".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД


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