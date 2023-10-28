Франция должна положить конец своей коварной политике - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана осудил необоснованные и предвзятые претензии, озвученные президентом Франции Эмманюэлем Макроном в адрес Азербайджана.
"Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные и предвзятые обвинения, выдвинутые президентом Франции Эммануэлем Макроном против Азербайджана 27 октября в рамках заседания Совета Европейского Союза в Брюсселе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
В МИД отметили, что смешно и неприемлемо, что Франция, которая десятилетиями, будучи посредником, закрывала глаза на оккупацию Арменией около 20% территории Азербайджана и поощряла сепаратизм, обвиняла азербайджанскую сторону в создании угрозы территориальной целостности и суверенитету Армении: "Франция никогда не предпринимала успешных посреднических усилий, и ее посредничество по разрешению бывшего армяно-азербайджанского конфликта завершилось вместе с Минской группой".
В сообщении отмечается, что точно так же, несмотря на неоднократные призывы Азербайджана вывести вооруженные силы Армении в соответствии с международными обязательствами, в том числе четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, о ликвидации так называемого армянского режима, французская сторона не сделала ничего, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права.
"Если бы Франция вместо того, чтобы давать Армении ложные обещания, дала Армении правильное направление, не было бы необходимости решать угрозу Азербайджану силой, и вопрос был бы решен мирным путем. Именно неэффективность посреднических усилий, в которых участвовала Франция, и неспособность прекратить оккупационную политику Армении побудили Азербайджан освободить свои земли военным путем", - подчеркивает МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в этом конкретном случае позиция Франции демонстрирует ее отказ извлекать уроки из нынешней ситуации в бывших колониальных регионах: "Напротив, Франция упорно пытается компенсировать свои неудачи в Африке и других регионах своим вмешательством в наш регион, которое ранее уже было обречено на провал. Если Франция захочет менее безболезненно решать вопросы, связанные с ее хрупким существованием в своих бывших колониях, Азербайджан может предложить посреднические услуги в этом направлении".
МИД Азербайджана подчеркивает, что "Франция должна положить конец своей коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в нашем регионе".
В.Алиев
Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов
ФАТФ включила в "серый" список по отмыванию денег Болгарию, исключила Панаму и Кайманы
Пленарная сессия FATF уделила особое внимание пресечению финансирования терроризма
В Волгограде экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс Москва - Гянджа
В Казахстане 20 горняков погибли в результате взрыва метана в шахте имени Костенко
В январе-сентябре в Азербайджане обезврежено 178 преступных группировок – глава МВД
ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте
Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
ХАМАС предлагает быстро обменять израильских заложников на палестинских заключенных
Майк Пенс приостанавливает борьбу за пост президента США
Израиль перешел ко второму этапу операции в Газе - Нетаньяху
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплачивайте бронь отелей с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на печатную продукцию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире