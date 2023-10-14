Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям.

"На данный момент Армения должна выбрать между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к своим соседям", - заявил Байрамов в ходе выступления на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, роль международного сообщества в этом вопросе также имеет большое значение.

"Крайне важно, чтобы реваншистские попытки Армении не были поддержаны никоим образом, а также были сделаны призывы к процветанию и отсутствию альтернативы мира в этом регионе", - подчеркнул Байрамов.

В.Алиев