Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям.
"На данный момент Армения должна выбрать между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к своим соседям", - заявил Байрамов в ходе выступления на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".
По его словам, роль международного сообщества в этом вопросе также имеет большое значение.
"Крайне важно, чтобы реваншистские попытки Армении не были поддержаны никоим образом, а также были сделаны призывы к процветанию и отсутствию альтернативы мира в этом регионе", - подчеркнул Байрамов.
В.Алиев
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