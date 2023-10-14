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Внешняя политика 14.10.2023 13:35

Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям.

"На данный момент Армения должна выбрать между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к своим соседям", - заявил Байрамов в ходе выступления на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, роль международного сообщества в этом вопросе также имеет большое значение.

"Крайне важно, чтобы реваншистские попытки Армении не были поддержаны никоим образом, а также были сделаны призывы к процветанию и отсутствию альтернативы мира в этом регионе", - подчеркнул Байрамов.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, БАЙРАМОВ


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