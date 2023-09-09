Байрамов призвал представителя Госдепа решительно осудить так называемые «президентские выборы» в Карабахе

В ходе очередного телефонного разговора между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким обсуждалась последняя ситуация в регионе, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов отметил, что участившиеся провокации Армении и созданного ею на территориях Азербайджана сепаратистского режима против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, вооруженные силы Армении, которые в нарушение обязательств всё ещё не выведены с территорий Азербайджана, являются главной угрозой миру и безопасности в регионе.
Было подчеркнуто, что незаконная деятельность под названием "президентские выборы", осуществленная 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана сепаратистским режимом, является грубым нарушением Конституции и законов Азербайджана, норм и принципов международного права, и этот шаг нанес серьезный удар по усилиям по нормализации ситуации в регионе и реинтеграции армянских жителей в конституционные рамки Азербайджана.
"Министр подчеркнул, что необходим безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск сепаратистского режима", - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Байрамов призвал в соответствии с обязательствами, вытекающими из международного права, решительно осудить эту незаконную деятельность, осуществляемую под видом "выборов" на территории Азербайджана.
В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В.Алиев
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