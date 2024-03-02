Байрамов обсудил с Генсеком СВМДА перспективы сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбайем на полях Дипломатического форума в Анталье, говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана с СВМДА.

"Азербайджан заинтересован в дальнейшем углублении партнерства в рамках СВМДА", - подчеркивается в сообщении.

В.Алиев