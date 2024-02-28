Байрамов и Бербок обсудили состояние и перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном

Министры иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Анналена Бербок провели в среду встречу в Германии, в ходе которой обсудили состояние и перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между двумя странами, а также состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул важность контактов на высшем уровне между Азербайджаном и Германией в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, поблагодарив Берлин за инициативу и поддержку в организации переговоров по нормализации азербайджано-армянских отношений.

Он отметил, что Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку, добавив, что "нарушение Арменией стабильности, длившейся около 5 месяцев, было нацелено на то, чтобы нанести удар по мирному процессу". Министр заявил, что Ереван продолжает выдвигать территориальные претензии к Баку, указав на неприемлемость такой политики.

В свою очередь Бербок отметила важность отношений Берлина и Баку и поздравила Азербайджан с тем, что страна проведет в этом году Климатическую конференцию ООН.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

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