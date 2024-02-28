Алиев обсудил с предпринимателями из ФРГ перспективы развития экономических связей Баку и Берлина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в среду обсудил с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом, перспективы развития экономических связей Баку и Берлина.

"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах экономических связей, в том числе сотрудничестве в энергетической сфере, в реализации совместных проектов, инвестиционной и других областях", - говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Алиев высоко оценил визит делегации в Азербайджан и заявив, что экономическая сфера всегда играла важную роль в двусторонних отношениях, расценил это как "хороший показатель наших связей".

Он отметил, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе его прошлогоднего визита в Берлин были обсуждены "вопросы, входящие в широкую повестку наших отношений, в том числе вопросы экономического сотрудничества".

В свою очередь Хармс заметил, что в делегацию входят руководители и представители более 40 компаний, занятых в сфере инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и финансов, альтернативной энергии и других областях, добавив, что "они провели в Азербайджане плодотворные встречи". Председатель Восточного комитета немецкой экономики отметил, что в ходе обсуждений они пришли к такому выводу, что "Азербайджан проводит огромную работу, связанную с экономическими реформами", "еще один вывод заключается в том, что наши страны имеют хорошие возможности для сотрудничества не только в традиционном энергетическом секторе, но и в других областях".

Хармс подчеркнул, что деловые круги Германии высоко ценят приверженность Азербайджана мирным процессам на Южном Кавказе, "а это, в свою очередь, может заложить основу для позитивного развития во всем регионе".

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