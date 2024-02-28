Алиев обсудил с предпринимателями из ФРГ перспективы развития экономических связей Баку и Берлина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в среду обсудил с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом, перспективы развития экономических связей Баку и Берлина.
"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах экономических связей, в том числе сотрудничестве в энергетической сфере, в реализации совместных проектов, инвестиционной и других областях", - говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
Алиев высоко оценил визит делегации в Азербайджан и заявив, что экономическая сфера всегда играла важную роль в двусторонних отношениях, расценил это как "хороший показатель наших связей".
Он отметил, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе его прошлогоднего визита в Берлин были обсуждены "вопросы, входящие в широкую повестку наших отношений, в том числе вопросы экономического сотрудничества".
В свою очередь Хармс заметил, что в делегацию входят руководители и представители более 40 компаний, занятых в сфере инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и финансов, альтернативной энергии и других областях, добавив, что "они провели в Азербайджане плодотворные встречи". Председатель Восточного комитета немецкой экономики отметил, что в ходе обсуждений они пришли к такому выводу, что "Азербайджан проводит огромную работу, связанную с экономическими реформами", "еще один вывод заключается в том, что наши страны имеют хорошие возможности для сотрудничества не только в традиционном энергетическом секторе, но и в других областях".
Хармс подчеркнул, что деловые круги Германии высоко ценят приверженность Азербайджана мирным процессам на Южном Кавказе, "а это, в свою очередь, может заложить основу для позитивного развития во всем регионе".
Отдел новостей
Добыча нефти в Татарстане в 2023 году снизилась на 1,3%
В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням
Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии
Счетпалата Азербайджана выявила ряд недочетов в Госагентстве ОМС
Азербайджан в 2024г намерен принять более 600 тыс. российских туристов
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Производство свинца в мире увеличилось на 2,8% в 2023 году - ILZSG
Disney, Viacom 18 и Reliance создают СП в Индии стоимостью $8,5 млрд
Совет ЕС окончательно принял поправки к бюджету на 2021-2027гг, включая 50 млрд евро помощи Украине
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще
AccessBank объявляет Тендер на отправку профильных и массовых СМС
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы