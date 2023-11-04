Берлин и Брюссель готовы и дальше поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - глава МИД ФРГ

Германия и ЕС готовы и дальше поддерживать Азербайджан и Армению в вопросе нормализации отношений, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Нужен мир в регионе, это в интересах и Азербайджана и Армении. Германия и ЕС готовы поддержать обе страны в вопросе нормализации отношений", - сказала Бербок в субботу на брифинге в Баку по завершению переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
При этом она добавила, что "Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и считает Карабах частью Азербайджана".
По ее словам, "Азербайджан даёт очень позитивные сигналы" в рамках нормализации отношений с Арменией.
В тоже время она подчеркнула, что делимитация армяно-азербайджанской границы "достаточно сложный процесс".
Бербок добавила, что Германия готова оказать помощь Азербайджану в вопросе разминирования, предложила Баку соответствующий проект.
Глава МИД ФРГ отметила, что она довольна итогами встреч, проведенных в Баку.
Х.Насирзаде
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