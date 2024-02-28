Байрамов, Мирзоян и Бербок проводят встречу в Берлине

В Берлине в среду стартовала встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Германии Джейхуна Байрамова, Арарата Мирзояна и Анналены Бербок соответственно, сообщили в МИД Азербайджана.

Ранее в тот же день Байрамов провел в Германии отдельные встречи с Мирзояном и Бербок.

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