Алиев и Бербок обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провели встречу в субботу, в ходе которой обсудили отношения Баку и Берлина, вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

"На встрече состоялся обмен мнениями по отношениям Азербайджана и Германии, вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа", - отмечается в информации.

Алиев заявил, что "Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа", отметив его "невозможность до сих пор из-за агрессии Армении против Азербайджана".

Он подчеркнул, что в течение последних трех лет Армения осуществляла переброску оружия, боеприпасов и военных в Карабахский регион Азербайджана.

Алиев назвал провокационными шагами, послужившими обострению ситуации в регионе, "поздравление Николом Пашиняном 2 сентября созданного Арменией на территории Азербайджана и поддерживаемого ею марионеточного режима, проведение в Карабахе 9 сентября "выборов".

Алиев отметил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет, и поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией, региональную мирную повестку.

В свою очередь Бербок заявила, что Берлин поддерживает нормализацию отношений Баку и Еревана, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией и в этом контексте Брюссельскую платформу. Она также отметила, что Германия готова помочь Азербайджану решить вопрос гуманитарного разминирования.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений" Баку и Берлина, говорится также в информации.

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