Баку и Ереван имеют реальные шансы подписать мирный договор - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с германским коллегой Анналеной Бербок.

"В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

По информации МИД, Байрамов заявил Бербок, что продолжающаяся против Азербайджана клеветническая кампания и необоснованные утверждения о якобы проведенной "этнической чистке" в отношении армянских жителей Карабахского региона "являются частью политической манипуляции Армении и ряда стран".

Министр отметил, что Азербайджан объявил о планах реинтеграции армянских жителей Карабаха и в этом направлении ведутся работы, рассматриваются заявления, поступившие от армян через соответствующий портал.

"В ходе беседы говорилось о необходимости воздерживания от провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, и от заявлений, поддерживающих призывы против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Отмечалось, что после восстановления суверенитета на всей территории Азербайджана, есть реальные шансы подписать мирное соглашение с Арменией, и в Баку надеются, что эти возможности будут положительно оценены Арменией", - сообщил МИД.

Министры также провели обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова