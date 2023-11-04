На Баку приходится 70% торговли Берлина со странами Южного Кавказа - Байрамов

Азербайджан является основным внешнеторговым партнером Германии на Южном Кавказе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"70% торговли Германии со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. Товарооборот между нашими странами в 2022 году составил $1,3 млрд. За 9 месяцев 2023 года товарооборот вырос на 60%", - сказал Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
По его словам, в Азербайджане в настоящее время действуют свыше 200 компаний с германским капиталом.
Он также отметил, что суммарные инвестиции компаний из ФРГ в экономику Азербайджана оцениваются в $810 млн. В свою очередь, азербайджанские инвестиции в германскую экономику оцениваются в $550 млн.
Байрамов добавил, что Азербайджан и Германии успешно реализовали проекты в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры, взаимных инвестиций.
Х.Насирзаде
Баку ждет от Еревана ответов на последние предложения по мирному договору - глава МИД Азербайджана
Берлин и Брюссель готовы и дальше поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - глава МИД ФРГ
Глава МИД Азербайджана отмечает замедление процесса нормализации с Арменией из-за неконструктивных действий Еревана
Страны ЕС за 8 месяцев экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 104 млн евро
MIDA отбирает подрядчиков строительства жилых зданий в ЖК Евлах
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Жители Парижа, Берлина и Лондона вышли на демонстрации в поддержку Палестины
Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе позволит ХАМАС перегруппироваться
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире