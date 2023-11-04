На Баку приходится 70% торговли Берлина со странами Южного Кавказа - Байрамов

Азербайджан является основным внешнеторговым партнером Германии на Южном Кавказе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"70% торговли Германии со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. Товарооборот между нашими странами в 2022 году составил $1,3 млрд. За 9 месяцев 2023 года товарооборот вырос на 60%", - сказал Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

По его словам, в Азербайджане в настоящее время действуют свыше 200 компаний с германским капиталом.

Он также отметил, что суммарные инвестиции компаний из ФРГ в экономику Азербайджана оцениваются в $810 млн. В свою очередь, азербайджанские инвестиции в германскую экономику оцениваются в $550 млн.

Байрамов добавил, что Азербайджан и Германии успешно реализовали проекты в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры, взаимных инвестиций.

Х.Насирзаде