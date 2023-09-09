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Внешняя политика 09.09.2023 13:30

Пашинян обсудил с Шольцем обстановку на армяно-азербайджанской границе

Напряженность на границе Армении и Азербайджана обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По информации пресс-службе правительства Армении, Пашинян подтвердил свою приверженность решению всех вопросов исключительно дипломатическим методом и в конструктивной обстановке, основываясь на договоренностях, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

Он также завил, что готов провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу снижения напряженности.

Со своей стороны, Шольц заявил, что готов содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГЕРМАНИЯ, РАЗГОВОР


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