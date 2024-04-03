Опрос показал недовольство граждан Армении деятельностью Пашиняна

Менее 10% граждан Армении считают удовлетворительной деятельность премьер-министра Никола Пашиняна, показал свежий опрос общественного мнения. "Лишь 8% опрошенных считают положительной деятельность премьера Армении", - говорится в сообщении по итогам проведенного армянским представительством GALLUP International Association опроса, распространенном в среду в Ереване. 8% респондентов сказали, что власти Армении способны подписать с Азербайджаном соглашение о мире, которое будет соответствовать интересам республики. Кроме того, 78,1% участников опроса назвали дружественной страной Францию, 29,7% - Россию.

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