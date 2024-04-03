Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8318 RUR   0.0184 GBR   2.1383 TRY   0.0529

Цена на нефть

02.04 $/bbl +/- WTI 85.15 +1.44 Brent 88.92 +1.50
Регион 03.04.2024 14:39

Опрос показал недовольство граждан Армении деятельностью Пашиняна

Менее 10% граждан Армении считают удовлетворительной деятельность премьер-министра Никола Пашиняна, показал свежий опрос общественного мнения.

"Лишь 8% опрошенных считают положительной деятельность премьера Армении", - говорится в сообщении по итогам проведенного армянским представительством GALLUP International Association опроса, распространенном в среду в Ереване.

8% респондентов сказали, что власти Армении способны подписать с Азербайджаном соглашение о мире, которое будет соответствовать интересам республики.

Кроме того, 78,1% участников опроса назвали дружественной страной Францию, 29,7% - Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОПРОС


Похожие новости


Пашинян видит угрозу безопасности Армении в заявлениях о существовании «правительства Карабаха в изгнании» Армения не участвует в заседаниях ОДКБ, но и не блокирует решения Организации - Пашинян Армения готова углублять сотрудничество с ЕС - Пашинян Армения может сама осуществлять погранконтроль в «Звартноце» без содействия России - Пашинян Пашинян доволен сотрудничеством с Францией в сфере безопасности Пашинян заявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБ Пашинян и глава британской МИ-6 встретились в Мюнхене Пашинян едет на конференцию по безопасности в Мюнхене Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы - Пашинян Южный Кавказ с учетом статуса кандидата на вступление Грузии и Турции в ЕС фактически стал регионом Союза - Пашинян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az