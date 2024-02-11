Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы - Пашинян

Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора", - сказал Пашинян в интервью The Telegraph.
"Мы находимся на этой точке, и я предполагаю, что после президентских выборов (в Азербайджане - ИФ) мы сможем добиться имплементации этих (согласованных - ИФ) пунктов, если будет политическая воля", - отметил Пашинян.
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