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Регион 11.02.2024 22:22

Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы - Пашинян

Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора", - сказал Пашинян в интервью The Telegraph.

"Мы находимся на этой точке, и я предполагаю, что после президентских выборов (в Азербайджане - ИФ) мы сможем добиться имплементации этих (согласованных - ИФ) пунктов, если будет политическая воля", - отметил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР


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