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Дальнее зарубежье 22.11.2023 16:57

Германия выделит Армении почти 85 млн евро в виде грантов и кредитов

Правительство Германии предоставит Армении помощь в размере 84,6 млн евро в виде грантов и кредитов.

Как сообщают армянские СМИ, эта помощь будет направлена на реализацию новых программ в сфере среднего профессионального технического образования, а также в сфере возобновляемой энергетики.

Кроме этого, ФРГ намерена оказать отдельное содействие Еревану для интеграции лиц, переехавших в Армению из Карабаха.

Берлин также уделит больше внимания укреплению энергетической независимости Армении.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АРМЕНИЯ, ГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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