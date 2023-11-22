Германия выделит Армении почти 85 млн евро в виде грантов и кредитов

Правительство Германии предоставит Армении помощь в размере 84,6 млн евро в виде грантов и кредитов.

Как сообщают армянские СМИ, эта помощь будет направлена на реализацию новых программ в сфере среднего профессионального технического образования, а также в сфере возобновляемой энергетики.

Кроме этого, ФРГ намерена оказать отдельное содействие Еревану для интеграции лиц, переехавших в Армению из Карабаха.

Берлин также уделит больше внимания укреплению энергетической независимости Армении.