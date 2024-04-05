Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8407 RUR   0.0184 GBR   2.1467 TRY   0.0532

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 86.59 +1.16 Brent 90.65 +1.30
Регион 05.04.2024 14:53

ЕС обещает Армении гранты на 270 млн евро, США предоставят $65 млн

Евросоюз в течение четырех лет предоставит Армении грантовую поддержку в размере 270 млн евро, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предоставим Армении грантовую поддержку в размере 270 млн евро в течение предстоящих четырех лет. Наша сегодняшняя встреча касается перспектив развития Армении, укрепления ее стабильности, развития предпринимательства", - сказала фон дер Ляйен на брифинге перед началом переговоров в пятницу в Брюсселе с премьером Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По ее словам, ЕС осуществит инвестиции в сферу ядерной и восстанавливаемой энергетики Армении, трансграничных транспортных вопросов, авиасообщение. "Это содействие основано на пакете ЕС, в рамках которого собрано 500 млн евро. Будем иметь также новый пакет, для чего мы создали новую координационную площадку, чтобы ускорить процессы и сделать инвестиции более эффективными", - отметила она.

Фон дер Ляйен также приветствовала позицию Армении по поддержке действий, не позволяющих обход западных санкций против России. "Это показывает, что ЕС и Армения основываются на общих ценностях", - сказала глава Еврокомиссии.

Пашинян, со своей стороны, заявил об общих с ЕС ценностях. "Мы подтверждаем наши общие ценности. Мы обсудим сегодня усилия Армении по укреплению демократических институтов, прав человека. Армения подтверждает также приверженность реформировать судебную систему", - сказал премьер Армении.

Он также заявил, что Ереван привержен урегулированию отношений с Азербайджаном и проведению делимитации госграницы на основе уважения территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Блинкен на брифинге заявил, что США осуществят инвестиции в экономику Армении в размере $65 млн. "Инвестиции направлены на диверсификацию экономической стабильности, безопасности продуктов питания, цифровых инфраструктур, энергетических ресурсов Армении", - сказал он.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон желает видеть Армению "в качестве сильной страны, которая находится в мирном сосуществовании со своим соседом". "США желают быть партнером Армении в этом вопросе. Мы не должны упускать этот шанс", - отметил госсекретарь США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, ФИНАНСЫ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


В Ереване не подтвердили сведения о финансовой помощи США и ЕС в обмен на выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ В МИД РФ считают обещания ЕС в отношении Армении пустыми Армения всегда стремилась в ЕС, но ее «втянули в другую систему» - Симонян Армения не обсуждает вопрос о членстве в ЕС на данном этапе В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана В Баку призвали внешних акторов воздержаться от шагов, способных привести к дестабилизации обстановки на Южном Кавказе В Кремле ставят под сомнение эффективность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе Армянский парламент ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном В Европарламенте поддержали возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном «по всем нерешенным вопросам» В Армении активно обсуждается идея вступления в ЕС - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az