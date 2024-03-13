В Европарламенте поддержали возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном «по всем нерешенным вопросам»

Европарламент (ЕП) в среду принял резолюцию в поддержку возможности для Армении подать заявку на статус кандидата-члена Евросоюза, а также с призывом поддерживать стремление Еревана к расширению сотрудничества с ЕС.
Документ поддержали 504 членов ЕП, четыре выступили против, 32 воздержались.
"ЕП считает, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на статус кандидата в ЕС и в продолжении пути последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, то это может подготовить почву для изменений в отношениях ЕС и Армении", - говорится в тексте резолюции.
"ЕП призывает Еврокомиссию и Совет ЕС активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС, не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между народами, отраслевой интеграции и сотрудничества в области безопасности", - отмечается в документе.
Помимо этого, ЕП заявил об "острой необходимости" укрепить сотрудничество между ЕС и Арменией в области обороны в то время, как Ереван "пересматривает свое членство в ОДКБ". В резолюции содержится призыв реагировать на запросы Армении о поддержке и предоставлять поддержку армянским военным.
Среди прочего, в резолюции отмечается, что ЕС следует быть готовым применить санкции в отношении любых физических и юридических лиц, которые "угрожают суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении".
Также в ЕП выразили поддержку возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном "по всем нерешенным вопросам" и призвали обе стороны сохранить приверженность "прочному и мирному урегулированию давнего спора путем диалога и переговоров". В документе подчеркивается, что диалог между странами должен базироваться на признании суверенитета, территориальной целостности обоих государств и на неприменении силы.
Европарламент обратился к Турции и другим союзникам Азербайджана с призывом способствовать мирному урегулированию.
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