Мишель передумал участвовать в выборах в Европарламент

Председатель Евросовета Шарль Мишель решил отказаться от участия в выборах в Европарламент, сообщает в пятницу The Financial Times.

О намерении избираться в этот законодательный орган ЕС Мишель объявил сам три недели назад.

По данным издания, Мишель в итоге решил остаться на посту главы Евросовета до конца своего срока - 30 ноября 2024 года.

Выборы в Европейский парламент 2024 года состоятся с 6 по 9 июня. За избранием парламента последует формирование Европейской комиссии нового состава. Мандаты Европарламента и Еврокомиссии действуют 5 лет.