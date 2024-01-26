Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 77.36 +2.27 Brent 82.43 +2.39

Дальнее зарубежье 26.01.2024 23:00

Мишель передумал участвовать в выборах в Европарламент

Председатель Евросовета Шарль Мишель решил отказаться от участия в выборах в Европарламент, сообщает в пятницу The Financial Times.

О намерении избираться в этот законодательный орган ЕС Мишель объявил сам три недели назад.

По данным издания, Мишель в итоге решил остаться на посту главы Евросовета до конца своего срока - 30 ноября 2024 года.

Выборы в Европейский парламент 2024 года состоятся с 6 по 9 июня. За избранием парламента последует формирование Европейской комиссии нового состава. Мандаты Европарламента и Еврокомиссии действуют 5 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ШАРЛЬ МИШЕЛЬ


Похожие новости


Освобожденная из-под домашнего ареста евродепутат Ева Кайли возвращается к работе Глава Европарламента заявила, что Молдова готова к вступлению в ЕС В Европарламенте призвали ЕС к масштабным санкциям против Китая Европарламент обсудит отношения ЕС и Азербайджана Европарламент выступает за поставки Украине истребителей, вертолетов и боеприпасов Комитет Европарламента поддержал законодательные проекты по возобновляемым и низкоуглеродным газам Председатель Европарламента пообещала реформы в связи с коррупционным скандалом Чехия ознакомила Европарламент с приоритетами своего председательства в Совете ЕС Европарламент поддержал предложение ЕК о достижении нулевых выбросов для легковых автомобилей и грузовиков Глава Европарламента призвала европейских лидеров активнее действовать для достижения энергетической автономии ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az