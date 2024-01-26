Мишель передумал участвовать в выборах в Европарламент

Председатель Евросовета Шарль Мишель решил отказаться от участия в выборах в Европарламент, сообщает в пятницу The Financial Times.
О намерении избираться в этот законодательный орган ЕС Мишель объявил сам три недели назад.
По данным издания, Мишель в итоге решил остаться на посту главы Евросовета до конца своего срока - 30 ноября 2024 года.
Выборы в Европейский парламент 2024 года состоятся с 6 по 9 июня. За избранием парламента последует формирование Европейской комиссии нового состава. Мандаты Европарламента и Еврокомиссии действуют 5 лет.
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