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Внешняя политика 29.02.2024 16:43

МИД Азербайджана осудил отчет Европарламента

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает и отвергает «Ежегодный отчет о реализации общей внешней политики и политики безопасности», принятый Европарламентом, который содержит положения, направленные против Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем «Ежегодный отчет о реализации общей внешней политики и политики безопасности», который содержит положения, направленные против нашей страны», - заявил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, слова которого приводит МИД Азербайджана.

По его словам, эти положения, являются частью клеветнической кампании против Азербайджана, где все факты искажены, являются клеветническими и совершенно необоснованными и поднимают серьезные вопросы о будущем общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза.

«К сожалению, этот доклад, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, а также показывает, что члены Европейского парламента занимаются популизмом и очень далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону», - сказал Гаджизаде.

Гаджизаде отметил, что Европарламент своим докладом проявляет неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

«Европарламент, являющийся институтом Европейского Союза, который в своих заявлениях пропагандирует уважение территориальной целостности и суверенитета, демонстрирует неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, осуждает контртеррористические меры, проведённые на наших суверенных территориях, в ходе которых ни одно гражданское лицо не являлось мишенью, а также поощряет сепаратизм, все это ещё раз показывает, что для Европейского парламента преобладают личные интересы парламентариев, а не интересы международного права и Европейского Союза», - подчеркнул он.

Гаджизаде добавил, что «до тех пор, пока Европейский союз не положит конец этому произволу внутри своих институтов, внешняя политика и политика безопасности этого института будут, по-прежнему, находиться в плену его утопических подходов в системе международных отношений».

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ


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