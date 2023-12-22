В Баку призвали ЕС воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана отвергли заявление Европейского союза (ЕС) относительно задержания журналистов и политических активистов, расценивают эти действия Брюсселя, как вмешательство во внутренние дела страны.
«Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения Европейского союза относительно задержания журналистов и политических активистов в Азербайджане», - заявил в пятницу спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что в Баку расценивают «такие необоснованные и предвзятые заявления» как «попытку вмешательства в независимость судебной власти в Азербайджане».
«Вмешательство в ход расследования недопустимо, а вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права», - заметил представитель МИД Азербайджана.
По его словам, «безразличие ЕС к нарушению фундаментальных прав и свобод в Армении, гибели в тюрьмах людей, арестованных в результате политических преследований, а также преследованию политиков и членов их семей является ярким примером двойных стандартов».
Спикер МИД порекомендовал ЕС «вместо того, чтобы выступать с подобными безосновательными заявлениями в адрес» Азербайджана «сосредоточиться на нарушениях прав человека в странах-членах ЕС», фактах коррупции в европейских структурах, протестах населения, недовольного реформами в странах Евросоюза и др. проблемах.
По его словам, ЕС до сих пор "не расследовал и не выразил адекватного отношения к убийству 12 человек во Франции в ходе акции "желтых жилетов", коррупции и взяточничеству в структурах ЕС, исламофобии, нападению на мусульман".
«На фоне вышеизложенного подобные предвзятые и несправедливые заявления ЕС расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Эти необоснованные претензии наносят удар по перспективам развития связей между Азербайджаном и ЕС», - заявил Гаджизаде.
Р.Керимов
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