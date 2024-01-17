В Баку раскритиковали главу представительства ЕС в Азербайджане

Спикер министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде подверг критике главу представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петера Михалко за некоторые его высказывания, касающиеся судебной системы.

Представитель МИД Азербайджана в среду назвал беспочвенными и безответственными заявление представителя Евросоюза, посоветовав ему сосредоточиться на «отсутствии правосудия и плохом обращении в судебных системах некоторых стран ЕС»

«Вмешательство в (работу) судебной системы Азербайджана, основанной на лучших мировых практиках, недопустимо», - написал Гаджизаде в соцсети «Х».

Р.Керимов