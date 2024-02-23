В ответ на новые санкции ЕС расширен список представителей евроинститутов и стран Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ

Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза расширяет стоп-лист в отношении представителей евроструктур и стран-членов ЕС, говорится в заявлении МИД России.
"Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", - сказано в заявлении, размещеннои на сайте внешнеполитического ведомства.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - подчеркивается в заявлении МИД РФ.
В нем уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране.
В российский ответный "стоп-лист" также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России.
"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", - говорится в заключение в заявлении.
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