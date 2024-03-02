Байрамов и Клаар обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клааром в рамках III Анталийского дипломатического форума. "Я еще раз подчеркнул позицию Азербайджана по вопросам, связанным с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией", - написал глава внешнеполитического ведомства в социальной сети Х. В.Алиев

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