Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 79.97 +1.71 Brent 83.55 +1.64

Внешняя политика 02.03.2024 09:05

Байрамов и Клаар обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клааром в рамках III Анталийского дипломатического форума.

"Я еще раз подчеркнул позицию Азербайджана по вопросам, связанным с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией", - написал глава внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АРМЕНИЯ, МИД


Похожие новости


Еврокомиссар по энергетике на следующей неделе посетит Азербайджан Байрамов и Клаар обсудили перспективы мирного договора между Азербайджаном и Арменией Азербайджан вошел в десятку крупнейших экспортеров нефти в ЕС в 2023г Боррель подтвердил, что армянские военные 12 февраля обстреляли азербайджанских пограничников На саммите ЕС достигнута договоренность продолжать роль посредника между Азербайджаном и Арменией - Мишель Баку готов к трехсторонним переговорам с Ереваном в Брюсселе - Амирбеков Лидеры Азербайджана и Армении приняли приглашение провести переговоры в Брюсселе - Мишель В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры Алиева и Пашиняна в Гранаде В регионе появились более благоприятные возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном - Алиев ЕС планирует увеличить импорт газа из Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az