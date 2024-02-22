Байрамов и Клаар обсудили перспективы мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу со спецпредставителем Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клааром, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД.

"В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние отношений Азербайджана и Евросоюза, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также перспективы проекта мирного договора", - говорится в сообщении МИД.

Байрамов довел до сведения Клаару, что армянской стороне представлены очередные комментарии Азербайджана по проекту мирного договора и подчеркнул, что Баку заинтересован в начале переговорного процесса в этом направлении.

"В то же время, сохраняющиеся претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в Конституции Армении, законодательных актах, международных организациях и судах недопустимы", - подчеркнул Байрамов.

Дипломаты также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде