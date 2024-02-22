Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0183 GBR   2.1491 TRY   0.0548

Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 77.91 +0.87 Brent 83.03 +0.69

Внешняя политика 22.02.2024 17:40

Байрамов и Клаар обсудили перспективы мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу со спецпредставителем Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клааром, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД.

"В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние отношений Азербайджана и Евросоюза, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также перспективы проекта мирного договора", - говорится в сообщении МИД.

Байрамов довел до сведения Клаару, что армянской стороне представлены очередные комментарии Азербайджана по проекту мирного договора и подчеркнул, что Баку заинтересован в начале переговорного процесса в этом направлении.

"В то же время, сохраняющиеся претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в Конституции Армении, законодательных актах, международных организациях и судах недопустимы", - подчеркнул Байрамов.

Дипломаты также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ЕС, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Политика Парижа к Баку предвзята и направлена на создание новой напряженности в регионе - МИД Азербайджана Дата, место и формат встречи представителей Азербайджана и Армении по мирному договору пока не определены - секретарь Совбеза Армении Байрамов проинформировал О`Брайена о провокации Армении Запад не заинтересован в нормализации отношений и прочном мире между Арменией и Азербайджаном – МИД РФ МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в искажении ситуации на Южном Кавказе МИД Азербайджана: Обстрел ВС Армении азербайджанских пограничников - серьезный удар по мирному процессу между Баку и Ереваном Баку и Берн провели межмидовские консультации МИД России раскритиковал оценку стран Запада в отношении итогов президентских выборов в Азербайджане Байрамов и генсек ШОС обсудили вопросы сотрудничества Баку и Ереван провели шестое заседание комиссий по делимитации госграницы

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az