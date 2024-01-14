Новый глава МИД Франции заверил о готовности продолжить поддержку Украины

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне в ходе первого визита в Берлин в этой должности заявил, что Париж будет поддерживать Украину столько времени, сколько это потребуется, сообщают европейские СМИ.

"Мы полностью согласны с тем, что мы должны поддерживать так долго, как это будет нужно украинцам", - сказал Сежурне на совместной с немецкой коллегой Анналеной Бербок пресс-конференции.

Он отметил необходимость "организовать на европейском уровне элементы скоординированных инициатив для защиты наших ценностей и наших интересов". При этом он не пояснил, о каких именно "инициативах" может идти речь.

Бербок со своей стороны также указала, что "нужно оставаться на стороне Украины столько, сколько это будет необходимо".