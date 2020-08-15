Микробизнесу в Азербайджане оказана дополнительная финпомощь из-за COVID-19 в размере 12,3 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана завершила процесс оказания дополнительной финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям, пострадавшим от коронавируса COVID-19, заявила заместитель начальника ГНС Самира Мусаева.
"В рамках второго этапа финансовой поддержки предпринимателей 49,329 тыс. получили 12,3 млн манатов", - заявила Мусаева в субботу на брифинге.
Как сообщалось ранее, субъектам предпринимательства в Азербайджане, работающих в сферах экономики, пострадавших от пандемии коронавируса, в августе-сентябре будет оказана финансовая поддержка.
Согласно решению Кабинет министров Азербайджана, налогоплательщики, работающие в сферах затронутых пандемией, получившие финансовую поддержку и не допустившие значительного сокращения численности работников, получат финансовую поддержку в размере фонда месячной заработной платы (на число сотрудников числящихся на 1 июля 2020 года). Финансовая поддержка будет выплачиваться равными частями в два этапа, охватывающих август и сентябрь.
Кроме того, микропредпринимателям, получившим на первом этапе единовременную помощь в размере 250 манатов, повторно выдана единовременная помощь в том же размере.
А. Мамедов
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