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Бизнес и законодательство 15.08.2020 12:01

Микробизнесу в Азербайджане оказана дополнительная финпомощь из-за COVID-19 в размере 12,3 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана завершила процесс оказания дополнительной финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям, пострадавшим от коронавируса COVID-19, заявила заместитель начальника ГНС Самира Мусаева.

"В рамках второго этапа финансовой поддержки предпринимателей 49,329 тыс. получили 12,3 млн манатов", - заявила Мусаева в субботу на брифинге.

Как сообщалось ранее, субъектам предпринимательства в Азербайджане, работающих в сферах экономики, пострадавших от пандемии коронавируса, в августе-сентябре будет оказана финансовая поддержка.

Согласно решению Кабинет министров Азербайджана, налогоплательщики, работающие в сферах затронутых пандемией, получившие финансовую поддержку и не допустившие значительного сокращения численности работников, получат финансовую поддержку в размере фонда месячной заработной платы (на число сотрудников числящихся на 1 июля 2020 года). Финансовая поддержка будет выплачиваться равными частями в два этапа, охватывающих август и сентябрь.

Кроме того, микропредпринимателям, получившим на первом этапе единовременную помощь в размере 250 манатов, повторно выдана единовременная помощь в том же размере.

А. Мамедов

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Тэги: МИКРОБИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]