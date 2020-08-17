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АПК 17.08.2020 15:06

AKIA займется выдачей сельхозтехники в лизинг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ "О регулировании деятельности ОАО "Агролизинг"", - сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, ОАО "Агролизинг" переименовывается в ОАО "Агросервис".

Общество больше не будет заниматься выдачей сельскохозяйственных производственных средств – техники, оборудования, агрохимических веществ и семян – в лизинг. Эти обязанности передаются Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA).

«Агросервис» будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, будет обеспечивать сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада) и оказывать агротехнические услуги и обеспечивать организацию деятельности в данной сфере.

Министерству сельского хозяйства поручено в течение трех месяцев подготовить новый устав ОАО, провести оценку балансов "Агросервис" и AKIA и проинформировать о результатах министерство экономики.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЛИЗИНГ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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