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АПК 25.08.2020 19:18

Мошенники используют слова Алекперова для сбора средств граждан - ЛУКОЙЛ

НК "ЛУКОЙЛ" предупреждает о новом виде мошенничества в сети интернет с упоминанием руководства компании, а также с использованием ее фирменного стиля и логотипа.

"Так, в социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании "ЛУКОЙЛом" специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан. Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова, а также корпоративных роликов компании", - говорится в сообщении пресс-службы НК.

"Компания не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц и призывает воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды", - подчеркивает "ЛУКОЙЛ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛУКОЙЛ, ИНТЕРНЕТ, МОШЕННИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]