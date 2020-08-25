Мошенники используют слова Алекперова для сбора средств граждан - ЛУКОЙЛ

НК "ЛУКОЙЛ" предупреждает о новом виде мошенничества в сети интернет с упоминанием руководства компании, а также с использованием ее фирменного стиля и логотипа.
"Так, в социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании "ЛУКОЙЛом" специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан. Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова, а также корпоративных роликов компании", - говорится в сообщении пресс-службы НК.
"Компания не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц и призывает воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды", - подчеркивает "ЛУКОЙЛ".
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