Кочарян отметился очередным фейком, на этот раз про Конституцию СССР и якобы «законность самоопределения Нагорного Карабаха» - Ахундов

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну так понравилось распространять различные фейки про историю начала нагорно-карабахского конфликта, что он их поставил на поток, заявил азербайджанский политолог Фуад Ахундов.

««Ни дня без фейка» — судя по всему, по такому принципу в Армении живут очень многие политики, в том числе второй президент этой страны Роберт Кочарян, который на днях дал интервью российскому телеканалу РБК. За последний месяц в распространении фейков отличились бывшие и нынешние руководители Армении: Кочарян, Никол Пашинян, Армен Саркисян, Серж Саргсян. Теперь Кочарян решил сыграть по-новому в «фейковую рулетку» - про Конституцию СССР и якобы законность самоопределения Нагорного Карабаха», - сказал Ахундов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

В этом интервью Кочарян заявил: дескать, «Нагорно-Карабахская республика никогда не была в составе независимого Азербайджана».

«И, оказывается, «правовые основы создания Нагорно-Карабахской республики» безупречны». По версии Роберта Седраковича, «Конституция Советского Союза позволяла при отделении республики, автономиям с компактно проживающим национальным меньшинством на референдуме решать свою судьбу».

«Кочарян даже не краснел, излагая этот заведомый, примитивный и топорный очередной фейк. Видимо, в СИЗО Роберта Седраковича фейкомания засосала по полной, и он поставил на поток фейковые заявления», - отметил политолог.

Ахундов напомнил, что в СССР действовала Конституция в редакции 1977 года, где четко прописывался статус союзных республик, автономных республик, автономных областей и т.д. «Согласно статье 72 этой Конституции, «За каждой союзной республикой сохраняется право СВОБОДНОГО выхода из СССР». А согласно статье 78 Конституции СССР «Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР». Проще говоря, ни о каком «выходе» Нагорного Карабаха, который даже не был автономной республикой, а всего лишь автономной областью, из состава Азербайджана по конституции не могло идти и речи», - подчеркнул он.

Политолог считает, что такими заявлениями Кочарян пытается выдать за «конституционные нормы» некоторые положения наспех состряпанного закона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». «Но, во-первых, сами положения этого закона противоречат советской же Конституции. Во-вторых, процедура его принятия так и не была доведена до конца. В-третьих, и в главных, ни одна из союзных республик не вышла из СССР на его основе: Советский Союз попросту распался», - добавил он.

Ахундов отметил, что более того, уже в 1988 году в Карабахе при отсутствии кворума на заседании облсовета состряпали бумажку, которую назвали «решением о выходе из состава Азербайджана», а в Армении на основе этой бумажки приняли азербайджанский Карабах в свой состав. «И это решение до сих пор не отменено. Более того, именно на его основе в свое время «президент Нагорного Карабаха» Роберт Кочарян пересел в кресло премьер-министра, а затем — президента Армении, миновав обязательную для иностранцев процедуру «натурализации». И как быть с этим?», - подчеркнул он.

«Хочу напомнить Роберту Седраковичу еще об одном обстоятельстве: после распада СССР, весной 1992 года, все бывшие союзные республики были признаны мировым сообществом в их существующих границах. Тех самых, согласно которым, Карабах — это неотъемлемая часть территории Азербайджана. Так что кочаряновские разглагольствования в стиле «Нагорно-Карабахская республика никогда не была в составе независимого Азербайджана» — это наглая и беспардонная ложь. Точно также можно сказать, что с 1941 по 1943 год оккупированный немцами Смоленск «не был в составе СССР», и попытаться выдать за что-то легитимное созданную там гитлеровцами оккупационную администрацию, где, кстати, хватало и коллаборационистов славянского происхождения. Более того, сегодня в мире нет ни одного! юридически значимого документа, где бы принадлежность Карабаха ставилась под сомнение или он объявлялся бы «спорной территорией», - сказал политолог.

Ахундов добавил, что журналисту РБК после всех этих фейковых рассуждений Кочаряна стоило бы поинтересоваться у Роберта Седраковича: а что вообще такое «НКР» с его точки зрения? «Это «независимое государство»? Но тогда почему оно никем не признано, включая, кстати, и саму Армению? В самом деле, если «правовые основы безупречны», если все чисто и «конституционно», почему Армения хотя бы даже за те 10 лет, которые Кочарян руководил этой страной, не признала сие недогосударство в качестве «субъекта международного права»? Ответ прост. Роберт Седракович и сам прекрасно понимает, что мировое сообщество такой шаг не стерпит. А вот в эфире можно, пардон, безнаказанно вешать лапшу на уши доверчивой публике, особенно если наличествует уверенность, что журналист не задаст неудобного вопроса. Одно для Кочаряна плохо: мир не ограничивается телестудией РБК, и если даже с журналистом «договорились», это еще не значит, что кочаряновские фейки пройдут «на ура», и неудобных вопросов ему никто не задаст», - заявил политолог.

А.Азизов