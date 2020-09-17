Китай стал крупнейшим торговым партнером ЕС, обойдя США

Китай обошел США в списке крупнейших торговых партнеров Евросоюза, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата).

Импорт товаров из Китая в январе-июле 2020 года вырос на 4,9%, до 216,7 млрд евро, в то время как поставки из США упали на 11,7%, до 120,4 млрд евро.

Экспорт европейских товаров в Китай за аналогичный период снизился на 1,8%, до 112 млрд евро. Объем экспорта ЕС в США сократился на 9,9% - до 203,1 млрд евро.

В пятерку крупнейших торговых партнеров ЕС также вошли Великобритания, Швейцария и Россия.

В целом экспорт товаров из ЕС в январе-июле упал на 12,2% в годовом выражении, до 1,09 трлн евро, импорт - на 13,1%, до 990 млрд евро. Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 99,7 млрд евро с 101,8 млрд евро годом ранее.

В июле объем экспорта ЕС составил 168,5 млрд евро, что на 11,3% ниже, чем годом ранее, импорт упал на 16% в годовом выражении - до 142,6 млрд евро.