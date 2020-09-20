Правительство РФ утвердило постановление о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба кабинета министров в воскресенье.
"Гражданам указанных государств и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", - говорится в сообщении.
Ранее об открытии авиасообщения с этими странами сообщал Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
"Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой", - отметили в пресс-службе правительства.
"Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск) возобновится с 21 сентября. С Южной Кореей (г.Сеул) - с 27 сентября", - отмечается в сообщении.
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