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Транспорт и связь 20.09.2020 20:50

Правительство РФ утвердило постановление о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба кабинета министров в воскресенье.

"Гражданам указанных государств и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", - говорится в сообщении.

Ранее об открытии авиасообщения с этими странами сообщал Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

"Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой", - отметили в пресс-службе правительства.

"Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск) возобновится с 21 сентября. С Южной Кореей (г.Сеул) - с 27 сентября", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]