Совет Европы призывает Армению и Азербайджан проявить и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия.
"Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Я призываю наши государства-члены, Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия", - говорится в заявлении генсека Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.
"При вступлении в Совет Европы обе страны взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться. В эти трудные времена я думаю о гражданских лицах, включая детей, женщин и стариков, которые снова чувствуют себя более уязвимыми, чем когда-либо, а также о всех, кто страдает от конфликта. От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию", - подчеркивается в заявлении.
В этой связи она отметила, что СЕ подтверждает поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ в их работе по оказанию помощи Азербайджану и Армении в поиске мирного решения этого конфликта.
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