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Карабахский конфликт 27.09.2020 13:46

СЕ призывает Армению и Азербайджан "немедленно прекратить боевые действия" - генсек организации

Совет Европы призывает Армению и Азербайджан проявить и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия.

"Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Я призываю наши государства-члены, Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия", - говорится в заявлении генсека Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

"При вступлении в Совет Европы обе страны взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться. В эти трудные времена я думаю о гражданских лицах, включая детей, женщин и стариков, которые снова чувствуют себя более уязвимыми, чем когда-либо, а также о всех, кто страдает от конфликта. От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию", - подчеркивается в заявлении.

В этой связи она отметила, что СЕ подтверждает поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ в их работе по оказанию помощи Азербайджану и Армении в поиске мирного решения этого конфликта.

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Тэги: СЕ, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]