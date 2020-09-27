Совет Европы призывает Армению и Азербайджан проявить и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия.

"Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Я призываю наши государства-члены, Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия", - говорится в заявлении генсека Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

"При вступлении в Совет Европы обе страны взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться. В эти трудные времена я думаю о гражданских лицах, включая детей, женщин и стариков, которые снова чувствуют себя более уязвимыми, чем когда-либо, а также о всех, кто страдает от конфликта. От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию", - подчеркивается в заявлении.

В этой связи она отметила, что СЕ подтверждает поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ в их работе по оказанию помощи Азербайджану и Армении в поиске мирного решения этого конфликта.