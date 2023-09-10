«Президентские выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы - Генсек Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что "президентские выборы" в Ханкенди не имеют правовой основы. "Гуманитарная ситуация в регионе и уважение международных стандартов имеют основополагающее значение. Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. Совет Европы готов оказать поддержку в этом", - написала в социальной сети X генсек Совета Европы. В.Алиев

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