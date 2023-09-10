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Внешняя политика 10.09.2023 14:45

«Президентские выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы - Генсек Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что "президентские выборы" в Ханкенди не имеют правовой основы.

"Гуманитарная ситуация в регионе и уважение международных стандартов имеют основополагающее значение. Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. Совет Европы готов оказать поддержку в этом", - написала в социальной сети X генсек Совета Европы.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, СЕ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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