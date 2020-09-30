Nokia заменит Huawei на британском рынке сетей 5G

Nokia Corp. заключила сделку с крупнейшим британским оператором мобильной связи BT Group Plc на поставку оборудования для сетей 5G.
В рамках сделки, которая превратит финскую телекоммуникационную компанию в крупнейшего инфраструктурного партнера BT, Nokia будет предоставлять оборудование и услуги на базовых станциях BT по всей Великобритании, говорится в сообщении Nokia.
Как пишет CNBC со ссылкой на источники в отрасли, на долю Nokia будет приходиться 63% всей сети BT. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В настоящее время Nokia поддерживает сеть BT в Лондоне, английском Мидленде и некоторых сельских районах, но теперь ее покрытие расширится.
Это позволит заполнить пустоту, возникшую на рынке после запрета на участие китайской компании Huawei Technologies Co. в развертывании британских сетей 5G.
В июле правительство Великобритании объявило, что операторы мобильной связи в стране будут вынуждены прекратить закупку оборудования у Huawei до конца года, а к 2027 году оборудование Huawei должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G.
Это решение, принятое по соображениям национальной безопасности, фактически положило конец прочным отношениям между BT и Huawei, которые были установлены еще в 2005 году, отмечает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
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