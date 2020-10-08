Число жертв армянских обстрелов среди мирного населения Азербайджана увеличилось до 31

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погиб 31 мирный житель, сообщает Генпрокуратура.

Ранее сообщалось о 29 погибших мирных жителей.

«В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 8 октября (на 13:00) погиб 31 мирный житель, число раненных – 154, количество домов пришедших в непригодность – 928, количество многоквартирных домов пришедших в непригодность – 45, количество поврежденных гражданских объектов - 133», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Х.Насирзаде