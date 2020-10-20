ФРС не будет спешить с введением собственной цифровой валюты - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить с введением собственной цифровой валюты, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, отметив сохраняющиеся опасения возможных мошенничеств.
Многие центробанки рассматривают возможность введения цифровых валют в дополнение к обычным, взвешивая "за" и "против". Китай опережает другие страны в этом плане: с апреля в четырех городах страны действует пилотная программа внедрения цифровых валют, пишет The Wall Street Journal.
"Мы думаем, что важнее сделать все как надо, чем быть первыми, - заявил Пауэлл в ходе выступления на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник. - Сделать все правильно - значит не только оценить потенциальные преимущества цифровой валюты центробанка, но и потенциальные риски, а также внимательно обдумать все плюсы и минусы".
Среди потенциальных плюсов использования цифровых валют Пауэлл назвал возможность более быстрого осуществления международных транзакций при более низких издержках. Однако Федрезерв должен принимать во внимание риски кибератак и мошенничества, а также потенциальные последствия введения цифровых валют для монетарной политики и финансовой стабильности, отметил он.
По словам Пауэлла, тот факт, что доллар США играет центральную роль в глобальных финансовых транзакциях, делает особенно важным нахождение самого верного решения для цифровой валюты ФРС.
"Широкое использование доллара и доверие к нему вызвано подтвержденным верховенством права в США, наличием сильных и прозрачных институтов, зрелых финансовых рынков и открытого счета движения капитала, - отметил Пауэлл. - Создание устойчивой и эффективной системы платежей требует наличия таких же функций, что гораздо сложнее просто технологических решений".
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила о необходимости улучшения системы международных транзакций, которые, по ее мнению, в настоящее время являются слишком медленными и дорогостоящими, особенно для людей, работающих за рубежом и отправляющих деньги домой.
Пауэлл отметил необходимость вовлечения технологических компаний и представителей других сторон в обсуждение вопроса цифровых валют. Он полагает, что цифровые валюты могут оказаться тем более полезными в том случае, чем более широким кругом людей будут использоваться.
По словам Пауэлла, у ФРС есть несколько проектов в этой сфере, в том числе проект разработки гипотетической цифровой валюты ЦБ, который она ведет вместе с Массачусетским технологическим институтом.
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