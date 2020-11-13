Рост экономики США продолжится после выборов - опрос WSJ

Американская экономика продолжит восстанавливаться после президентских выборов на фоне ожиданий разработки вакцины от коронавирусной инфекции и нового пакета стимулирования, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal.

При этом данные исследования показывают, что объем стимулов, необходимых экономике для восстановления после пандемии, является более скромным, чем говорили многие законодатели.

Опрошенные изданием экономисты ожидают, что в конце текущего года безработица будет находиться на отметке 6,7%. Месяцем ранее прогноз составлял 7,8%.

Также они предполагают сокращение ВВП США в 2020 году на 2,7% против ранее ожидавшихся 3,6%. В следующем году прогнозируется рост экономики на 3,6% и на 2,9% в 2022 году - это незначительно ниже октябрьских оценок.

Большинство респондентов считают вероятными дальнейшие меры по поддержке экономического роста в стране. При этом ряд экспертов отметили, что перспективы возобновления локдаунов из-за роста заболеваемости COVID-19 может подтолкнуть законодателей к достижению соглашения о стимулирующем пакете.

"Экономический ущерб от второй волны усиливает необходимость стимулирования, - полагает главный экономист Пойнт-Лома Назарянского университета Линн Ризер. - Многие безработные и малые предприятия борются за выживание".

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заявил во вторник, что законодатели по-прежнему очень существенно расходятся в вопросе о том, насколько большим должен быть следующий пакет мер. Демократы добиваются выделения еще $2 трлн, а республиканцы поддерживают предложение в $650 млрд.

Экономисты оценивают в 61% вероятность принятия нового пакета финпомощи в первом квартале 2021 года. Еще 24% рассчитывают, что это произойдет позднее в следующем году. Около 38% надеются на свежие меры до конца текущего года, а 17% вообще не ожидают дополнительной поддержки от законодателей.

Отвечая на вопрос о необходимых объемах стимулирования, 58% оценили его в диапазоне от $1 трлн до $2 трлн. Считают достаточным менее $1 трлн 29% респондентов, в то время как 13% предполагают, что финпомощь должна составлять $2-3 трлн.

В опросе, проведенном WSJ в период с 6 по 10 ноября, приняли участие 65 экономистов, однако не все они отвечали на каждый вопрос.